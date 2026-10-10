СК возбудил дело по факту жесткой посадки самолета в Забайкалье

t.me/Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Забайкальском крае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым