В Казани стартуют патриотические акции «Красная гвоздика» и «Георгиевская ленточка»

Автор: Александра Давыдова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» С 10 апреля в столице Татарстана стартует благотворительная акция «Красная гвоздика», которая с 2016 года объединяет россиян в поддержке ветеранов.
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