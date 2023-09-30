В американском конгрессе разоблачили истинное отношение Байдена к Украине

Президента Соединенных Штатов Джо Байдена куда больше заботит судьба Украины, чем родной страны. Соответствующее заявление сделала американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в своих социальных сетях.
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