Меры безопасности на Евро-2024 усилят из-за выбежавших к Роналду фанатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил усилить меры безопасности на чемпионате Европы после того, как болельщики выбежали на поле к капитану команды Португалии Криштиану Роналду во время матча.
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