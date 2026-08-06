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Кошелёк BlackRock вывел 5074 BTC с биржи Coinbase Prime

Кошелёк BlackRock вывел 5074 BTC с биржи Coinbase Prime

Согласно данным ончейн-мониторинга сервиса Onchain Lens, кошелёк, связанный с биткоин-ETF BlackRock под тикером IBIT, за последние 24 часа накопил и вывел 5073,95 BTC с торговой площадки Coinbase Prime — на момент транзакции это соответствовало примерно $327 млн.

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