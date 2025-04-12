ЦСКА вошел в топ-3 команд в мире по этому показателю: дико крутой результат Николича

Галопом попали в историю!ЦСКА все же дожал «Оренбург» на выезде — 0:2. Это пятая победа Николича подряд в РПЛ, теперь армейцы набрали 47 очков и сравнялись со «Спартаком» и «Зенитом», который еще не играл в этом туре.
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