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Площадь лесных пожаров в Коми уменьшилась почти в пять раз

Площадь лесных пожаров в Коми уменьшилась почти в пять раз

Площадь лесных пожаров в Республике Коми за последние сутки уменьшилась почти в пять раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную информационно-аналитическую систему «Лесные пожары».

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