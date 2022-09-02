Площадь лесных пожаров в Коми уменьшилась почти в пять раз

Площадь лесных пожаров в Республике Коми за последние сутки уменьшилась почти в пять раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную информационно-аналитическую систему «Лесные пожары».
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