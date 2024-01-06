В Финляндии горячая вода, выброшенная в воздух, превращается в частицы льда

Чрезвычайно низкие температуры, зафиксированные на этой неделе в Финляндии, вдохновили туриста, отправившегося в арктический регион, на эксперимент: горячая вода, которую он выбросил в воздух, мгновенно превратилась в облако замерзших частиц.
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