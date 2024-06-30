Минобороны РФ сообщило об освобождении Спорного в ДНР

Российские военные освободили Спорное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ", - говорится в сообщении.