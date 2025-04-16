ВС России: известно о новых попытках украинских сил прорваться в Белгородскую область

ВСУ не прекращают предпринимать попытки пересечения границы Белгородской области.Попытки наступления и пересечения границы в Белгородской области ведутся украинскими военными постоянно, но остаются безуспешными, поскольку ещё на подступах к границе силы противника оперативно ликвидируют бойцы ВС России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии