Театр абсурда
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Театр абсурда

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Трамп Всепобеждающий. Итоги первых трёх недель правления

Трамп Всепобеждающий. Итоги первых трёх недель правления

Давайте для начала подобьём промежуточные итоги трёх недель бурной деятельности Трампа.1. Напрыгнул на Данию с требованием «Эй, на острове, отдавай свой сундук Гренландию!».

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