Мэрия Новосибирска поднимает зарплату чиновникам

Депутаты горсовета Новосибирска поддержали на комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения инициативу о повышении зарплаты муниципальных чиновников.
Депутаты горсовета Новосибирска поддержали на комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения инициативу о повышении зарплаты муниципальных чиновников.
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