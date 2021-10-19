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Мэрия Новосибирска поднимает зарплату чиновникам

Мэрия Новосибирска поднимает зарплату чиновникам

Депутаты горсовета Новосибирска поддержали на комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения инициативу о повышении зарплаты муниципальных чиновников.

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