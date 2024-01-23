Закон о мобилизации захотели изменить после закрепления статуса многодетных

Депутат Госдумы Нина Останина сообщила, что после закрепления статуса многодетных семей в России у нее появилось право настаивать на принятии законопроекта об изменении закона о мобилизации в части, которая касается призыва многодетных отцов.
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