Мясников рассказал о пользе черешни для сердца и профилактики рака

Употребление черешни может значительно снизить риск развития рака и сердечных заболеваний, утверждает кардиолог, врач общей практики, заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников Мясников пояснил, что черешня богата антиоксидантами, что делает ее эффективным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических недугов.
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