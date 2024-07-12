Мясников рассказал о пользе черешни для сердца и профилактики рака

Употребление черешни может значительно снизить риск развития рака и сердечных заболеваний, утверждает кардиолог, врач общей практики, заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников Мясников пояснил, что черешня богата антиоксидантами, что делает ее эффективным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических недугов.