Армия Израиля начала операцию против ХАМАС в Телль-эс-Султане на юге Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию против "террористических объектов и террористов" радикального движения ХАМАС в районе Телль-эс-Султан, расположенном к западу от города Рафах на юге сектора Газа.
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