Родственник Героя СССР Кузнецова высказался об эксгумации останков солдат во Львове

Родственник Героя Советского Союза Николая Кузнецова Николай Сакниньш высказался 2 мая в беседе с «Известиями» о демонтаже мемориала советским воинам «Холм славы» и о начале эксгумации останков солдат Красной армии.
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