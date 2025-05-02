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Родственник Героя СССР Кузнецова высказался об эксгумации останков солдат во Львове

Родственник Героя СССР Кузнецова высказался об эксгумации останков солдат во Львове

Родственник Героя Советского Союза Николая Кузнецова Николай Сакниньш высказался 2 мая в беседе с «Известиями» о демонтаже мемориала советским воинам «Холм славы» и о начале эксгумации останков солдат Красной армии.

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