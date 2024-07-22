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Закон и Порядок

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«Исправить за 30 секунд»

«Исправить за 30 секунд»

Учительница младших классов учит маленьких американцев правилу «исправить за 30 секунд» (ссылка):«Если кто-то не может поменяться за 30 секунд или быстрее, то лучше не указывать ему на проблему.

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