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Путин объяснил метафору о косатках и белых медведях

Путин объяснил метафору о косатках и белых медведях

Путин заявил, что Россия даст незамедлительный ответ любому, кто попытается ее уничтожить. Так он объяснил свою аллегорию про косаток и белых медведей, приведенную в пример 29 августа в ходе визита в Московский педагогический государственный университет.

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