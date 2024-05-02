ВС РФ захватили на Авдеевском участке фронта БМП M3A3 Bradley в модификации Fire Support Vehicle

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают вести боевые действия на Авдеевском участке фронта. Недавно там была захвачена в качестве трофея боевая машина пехоты M3A3 Bradley в модификации Fire Support Vehicle (B-FiST) американского производства.
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