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Военные новости ★ спецоперация

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ВС РФ захватили на Авдеевском участке фронта БМП M3A3 Bradley в модификации Fire Support Vehicle

ВС РФ захватили на Авдеевском участке фронта БМП M3A3 Bradley в модификации Fire Support Vehicle

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают вести боевые действия на Авдеевском участке фронта. Недавно там была захвачена в качестве трофея боевая машина пехоты M3A3 Bradley в модификации Fire Support Vehicle (B-FiST) американского производства.

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