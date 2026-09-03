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Шелтон о четырехсетовике с Хуркачем на US Open: «Во многом это заслуга соперника – он стал играть на другом уровне, когда я вел сет и брейк»

Бен Шелтон прокомментировал победу над Хубертом Хуркачем во втором круге US Open (6:3, 5:7, 7:6(3), 7:5).

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