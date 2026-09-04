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Аргументы недели

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Отчет СБУ для западных кураторов: зачем Киев анонсирует удары по России и мирным городам с «определенной географией»

Отчет СБУ для западных кураторов: зачем Киев анонсирует удары по России и мирным городам с «определенной географией»

Очередное заявление Владимира Зеленского о «подготовке активных ответных действий» после доклада руководства СБУ звучит как классический элемент информационной войны.

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