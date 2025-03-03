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Посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly успешно приземлился на Луне

Посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly успешно приземлился на Луне

Первая попытка компании Firefly Aerospace высадиться на Луну увенчалась успехом. Компания, сотрудничающая с НАСА в рамках программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services), объявила рано утром в воскресенье, что ее посадочный аппарат Blue Ghost мягко приземлился на Луну, находится в вертикальном положении и поддерживает связь с командой на родине.

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