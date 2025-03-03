Посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly успешно приземлился на Луне

Первая попытка компании Firefly Aerospace высадиться на Луну увенчалась успехом. Компания, сотрудничающая с НАСА в рамках программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services), объявила рано утром в воскресенье, что ее посадочный аппарат Blue Ghost мягко приземлился на Луну, находится в вертикальном положении и поддерживает связь с командой на родине.