Трамп напрямую вмешивается в выборы президента Польши

«Похищение Европы» трампистами может продолжиться Случайно или нет, но 18 мая в день, когда должен состояться второй тур президентских выборов в Румынии, в еще более крупной и важной восточноевропейской державе – Польше пройдет первый тур аналогичного собственного голосования.