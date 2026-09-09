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Всероссийский форум учителей физики в Санкт-Петербурге обсуждает развитие школьного физического образования

Всероссийский форум учителей физики в Санкт-Петербурге обсуждает развитие школьного физического образования

В Санкт-Петербурге открылся Всероссийский форум учителей физики, в котором принимают участие более 200 специалистов, включая учителей, методистов, ученых и представителей системы образования.

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