Подмосковье высадит 400 тыс. луковиц тюльпанов этой осенью

В Подмосковье началась осенняя кампания по озеленению: около 400 тысяч луковиц тюльпанов высадят в городах, включая Красногорск и Чехов.
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