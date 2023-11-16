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Велел делиться: российским банкам предложили «скинуться» на мошенников

Велел делиться: российским банкам предложили «скинуться» на мошенников

Эксперты сомневаются в действенности идеи Оксана Белкина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов   Российским банкам предлагают способ повысить эффективность борьбы с мошенниками: кредитные организации должны брать на себя финансовую ответственность и разделять с клиентами часть похищенных у них денег мошенниками.

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