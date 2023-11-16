Велел делиться: российским банкам предложили «скинуться» на мошенников

Эксперты сомневаются в действенности идеи Оксана Белкина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Российским банкам предлагают способ повысить эффективность борьбы с мошенниками: кредитные организации должны брать на себя финансовую ответственность и разделять с клиентами часть похищенных у них денег мошенниками.