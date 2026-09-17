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Калужские новости

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В Юхнове установят памятник Жукову

В Юхнове установят памятник Жукову

Памятник Жукову появится в Юхнове, в Сквере воинской доблести. Над созданием бюста уже работают студия имени М.

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