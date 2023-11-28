В Магадане полицейские приняли участие в работе регионального подросткового слета «Росподрос»

В Магадане в Молодежном центре в рамках проекта «Росподрос» состоялась просветительская беседа, в ходе которой около 60 школьников и студентов – волонтеров регионального отделения Движения первых обсудили со спикерами вопросы безопасности детства.
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