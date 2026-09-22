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Север Пресс

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Большинство жителей ЯНАО предпочли бы ежегодные выплаты за неотгулянные дни

Большинство жителей ЯНАО предпочли бы ежегодные выплаты за неотгулянные дни

Большинство ямальцев хотели бы каждый год получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, а не только при увольнении.

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