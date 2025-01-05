В двух районах Белгородской области введут режим СЭЗ, который действует в новых регионах

В двух районах Белгородской области будет действовать режим свободной экономической зоны (СЭЗ), который с 2023 года работает в четырех присоединенных регионах<strong>В двух районах Белгородской области будет действовать режим свободной экономической зоны, который с 2023 года работает в четырех присоединенных регионах.
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