Западные СМИ увидели необычные стороны проходящего в России саммита БРИКС

Фото: Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Внимание западных СМИ, пристально наблюдающих за казанским саммитом БРИКС, привлек призыв российского президента к созданию альтернативной международной платежной системы.
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