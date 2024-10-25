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Добрый Мир

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Западные СМИ увидели необычные стороны проходящего в России саммита БРИКС

Западные СМИ увидели необычные стороны проходящего в России саммита БРИКС

Фото: Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Внимание западных СМИ, пристально наблюдающих за казанским саммитом БРИКС, привлек призыв российского президента к созданию альтернативной международной платежной системы.

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