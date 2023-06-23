Аргументы недели

98 697 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Давно пора. Просто невозможно при существующем законодательстве, которое формируют выбранные депутаты. Можно помечтать.«Нечего кататься ...
  • Анатолий Рыжакин
    А как быть с маршем РОА, с книгами, с мемуарами и с воспоминаниями советских солдат? А? Почитай хотя бы это: «Миссия ...Чья Победа?
  • Тамара Гусева
    Пора уже лишать бездельников депутатов всех привилегий-зарплата большая и ещё сидят на шее пенсионеров. И выбираться ...«Нечего кататься ...

Минобороны: войска России контролируют Садовое в Токмакском районе Запорожской области и Урожайное в ДНР

Минобороны: войска России контролируют Садовое в Токмакском районе Запорожской области и Урожайное в ДНР

Населенные пункты Садовое в Токмакском районе Запорожской области и Урожайное, расположенное на территории Донецкой Народной Республики, находятся под контролем Вооруженных сил Российской Федерации.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх