Новая статья: Radeon RX 9070 XT против GeForce RTX 5070 Ti Новые «Радеоны» вышли на рынок без ...

Новая статья: Radeon RX 9070 XT против GeForce RTX 5070 TiНовые «Радеоны» вышли на рынок без особой помпы и не претендуют на лидирующее быстродействие, но AMD сделала главное — повысила скорость рейтрейсинга и внедрила масштабирование кадров с помощью ИИ.