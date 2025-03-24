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Новая статья: Radeon RX 9070 XT против GeForce RTX 5070 Ti Новые «Радеоны» вышли на рынок без ...

Новая статья: Radeon RX 9070 XT против GeForce RTX 5070 Ti Новые «Радеоны» вышли на рынок без ...

Новая статья: Radeon RX 9070 XT против GeForce RTX 5070 TiНовые «Радеоны» вышли на рынок без особой помпы и не претендуют на лидирующее быстродействие, но AMD сделала главное — повысила скорость рейтрейсинга и внедрила масштабирование кадров с помощью ИИ.

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