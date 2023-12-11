Уместить все: выбираем сантехнику и мебель для маленькой ванной комнаты

Мало какие типовые квартиры могут похвастаться просторными санузлами. Чаще всего помещение совмещает в себе и уборную, и ванную комнату, при этом здесь же еще надо разместить раковину, полки, шкафчики и много разных мелочей.
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