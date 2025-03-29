10 лайфхаков от стюардессы, которые помогут выжать максимум комфорта из перелета

Планируя поездку, многие предпочитают самолет, ведь так можно сэкономить много времени. Однако иногда в аэропорту или даже на борту самолета происходят неожиданные ситуации, к которым не каждый пассажир готов.
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