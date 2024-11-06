Важно!! Госграница России, Новый Путь: контроль ВС РФ восстановлен, провал попытки ВСУ

Говорится об участке границы с Украиной в районе населенного пункта Новый Путь. Информация подтверждена кадрами: установлен так называемый минный шлагбаум, а также препятствовать движению боевиков армии киевского режима будут «зубы дракона».
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