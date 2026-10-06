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Царьград

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Правящая партия Армении признала упущения СНБ после прорыва солдата Азербайджана

Правящая партия Армении признала упущения СНБ после прорыва солдата Азербайджана

Секретарь фракции «Гражданский договор» Володя Акопян заявил, что СНБ Армении допустила упущения, поскольку вооруженный азербайджанский солдат два дня находился на территории республики и не был задержан.

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