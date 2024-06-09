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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камар Болдуин подписал двухлетний контракт с «Басконией»

26-летний американский разыгрывающий провел сезон-2023/24 в итальянском «Тренто». На его счету 14,2 очка, 4,2 подбора и 4,5 передачи в среднем в чемпионате Италии.

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