Какие изменения в организме могут рассказать, что вы пьете слишком мало воды

Уверена, что ни для кого не станет новостью, что организм человека примерно на 70% состоит из воды: в крови ее около 98%, в мышцах — около 75%, в костях — около 28%, причем, клетки головного мозга состоят из воды на 85 процентов.
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