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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Какие изменения в организме могут рассказать, что вы пьете слишком мало воды

Уверена, что ни для кого не станет новостью, что организм человека примерно на 70% состоит из воды: в крови ее около 98%, в мышцах — около 75%, в костях — около 28%, причем, клетки головного мозга состоят из воды на 85 процентов.

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