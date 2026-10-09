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Кто оплачивает коммунальный долг после продажи квартиры

Поставщик требует оплату задолженности с бывшего либо нового владельца. Разделить начисления по моменту перехода права и виду платежа.

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