Ранняя смерть: выявлены 4 критические ошибки, которые увеличивают риск

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин разобрал результаты новой работы американских исследователей, которые длительное время наблюдали за более чем 700 тысячами человек в возрасте от 40 до 99 лет и сделали ряд любопытных выводов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии