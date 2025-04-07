Один человек погиб при атаке ВСУ на город в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Жертвой атаки стал один человек, сообщило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
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