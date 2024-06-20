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Астролог Михаил Левин о переменах во власти: может ли Белоусов быть преемником Путина?

Астролог Михаил Левин о переменах во власти: может ли Белоусов быть преемником Путина?

Юпитер перешёл в Близнецы. Для обывателя это ничего не означает, но астрологи знают – это верный знак, что грядут кардинальные перемены во власти.

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Комментарии
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Tatyana Zaytseva
Было бы просто замечательно, если бы этот прогноз сбылся. Надеюсь на это.
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17 час.
А
Александр
Он не Рюрик и не Лёлик. Если из образов, то, скорее, Павел I. Терпел, намерения благие. Явных воров погнал, как поручика Киже, остальных  - напутствовал. Как и образ, требует всё в срок. А вот куда планеты лягут, не нам гадать.
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15 час.

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