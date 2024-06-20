Астролог Михаил Левин о переменах во власти: может ли Белоусов быть преемником Путина?

Было бы просто замечательно, если бы этот прогноз сбылся. Надеюсь на это.

А

Александр

Он не Рюрик и не Лёлик. Если из образов, то, скорее, Павел I. Терпел, намерения благие. Явных воров погнал, как поручика Киже, остальных - напутствовал. Как и образ, требует всё в срок. А вот куда планеты лягут, не нам гадать.