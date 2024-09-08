«Западня для ВСУ под Покровском сработала»: Враг попался на отвлекающее наступление ВС России в Селидово: Карта боевых действий на Украине, интерактивная карта СВО РФ, к утру 08.09.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 8 сентября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 08.
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