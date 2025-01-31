Оказывается раздача квартир "понаехавшим' - далеко не изобретение 2024 года. Последние года - это явление массовое в Подмосковье

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Olga

Следственному комитету нужно проверить законность выдачи квартиры понаехавшим мигрантам в 2022 году. А также на законность получения ими гражданства, которые они могли легко купить, как это сделали многие приезжие из других стран. Если снова имело место мошенничество - выселить из жилья и предоставить его местным очередникам. И экс-главу администрации проверить на законность раздачи квартир мигрантам.