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Оказывается раздача квартир "понаехавшим' - далеко не изобретение 2024 года. Последние года - это явление массовое в Подмосковье

Оказывается раздача квартир "понаехавшим' - далеко не изобретение 2024 года. Последние года - это явление массовое в Подмосковье

Здравствуйте, уважаемые читатели. Я наверное никого не удивлю если скажу последние несколько месяцев в нашей стране произошло сразу несколько крупных скандалов с массовой раздачей квартир так называемым новым "россиянам".

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Комментарии
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O
Olga
Следственному комитету нужно проверить законность выдачи квартиры понаехавшим мигрантам в 2022 году. А также на законность получения ими гражданства, которые они могли легко купить, как это сделали многие приезжие из других стран. Если снова имело место мошенничество - выселить из жилья и предоставить его местным очередникам. И экс-главу администрации проверить на законность раздачи квартир мигрантам.
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11 час.
АС
Александр Сысоев
Губернатора Воробьева к ответу!
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10 час.
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