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Россия пообещала ответить на подготовку США развертывания запрещенных ранее РСМД

Россия пообещала ответить на подготовку США развертывания запрещенных ранее РСМД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия примет серьезные меры в ответ на готовящееся развертывание США своих наземных ракетных систем, ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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