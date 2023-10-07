12 октября выездной прием граждан проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович.

В Бобруйском городском исполнительном комитете 12 октября 2023 г. с 10.00 до 11.00 выездной прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц будет проводить заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович.
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