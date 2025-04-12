В Нижегородской области иномарка влетела в пешеходов, семь человек пострадали

В Нижегородской области автомобиль влетел в пешеходов, семь человек пострадали. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zag Advertising В ночь на субботу в Балахнинском районе Нижегородской области водитель иномарки врезался в группу пешеходов, сообщила региональная полиция в своём телеграм-канале.
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