В Нижегородской области иномарка влетела в пешеходов, семь человек пострадали

В Нижегородской области автомобиль влетел в пешеходов, семь человек пострадали. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zag Advertising В ночь на субботу в Балахнинском районе Нижегородской области водитель иномарки врезался в группу пешеходов, сообщила региональная полиция в своём телеграм-канале.