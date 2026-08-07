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Nissan Leaf стал самым продаваемым подержанным электромобилем в России

Nissan Leaf стал самым продаваемым подержанным электромобилем в России

В июле самым продаваемым подержанным электромобилем в России стал Nissan Leaf, передает РИА Новости. Продажи модели выросли на 11%, однако ее доля на рынке сократилась на пять процентных пунктов и составила 61%.

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