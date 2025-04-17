«Преступность организованная, а вы нет»

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demyr150648

Везде в обществе все одинаково. Молодец "хозяин", на своем месте, гражданин работал. любому мог в глаза посмотреть, и никто ему ничего не предъявит.Я честно прослужил более 27 лет. Стал убежденным милитаристом. Но второй раз никогда бы военным не стал: не та это организация и в СССР и, тем более, -в РФ. Да, за Родину пойдем все, но помимо этого министерства. И так везде: всякая сволота в верхах, дела не знает. Личные качества дерьмовые (посмотрите по очереди в физии наших минобороны - дерьмо на дерьме). И так - во всех ведомствах: ворюги и изменники Родины правят балом. Судебная система прогнила насквозь, в совмине одна тетка "мадам арбидол" чего стоит, или дурачок антошка, и ничего, украдут еще больше! Да что же это за страна такая во главе с солнцеликим.