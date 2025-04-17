Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Преступность организованная, а вы нет»

«Преступность организованная, а вы нет»

Исповедь «хозяина». Экс-начальник тюрьмы — о бунтах, выбивании показаний и ненужности зеков Евгений Епанчинцев/ТАСС Какой должна быть идеальная тюрьма в России, почему заключенные доносят друг на друга и как можно добиться признательных показаний с помощью бомжей? «Газете.

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Комментарии
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d
demyr150648
Везде в обществе все одинаково. Молодец &quot;хозяин&quot;, на своем месте, гражданин работал. любому мог в глаза посмотреть, и никто ему ничего не предъявит.Я честно прослужил более 27 лет. Стал убежденным милитаристом. Но второй раз никогда бы военным не стал: не та это организация и в СССР и, тем более, -в РФ. Да, за Родину пойдем все, но помимо этого министерства. И так везде: всякая сволота в верхах, дела не знает. Личные качества дерьмовые (посмотрите по очереди в физии наших минобороны - дерьмо на дерьме). И так - во всех ведомствах: ворюги и изменники Родины правят балом. Судебная система прогнила насквозь,  в совмине одна тетка &quot;мадам арбидол&quot; чего стоит, или дурачок антошка, и ничего, украдут еще больше! Да что же это за страна такая во главе с солнцеликим.
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6 час.
Николай Герасименко
&quot;Его главная задача — профилактика и предупреждение преступлений.&quot; вспомнилась цитата проверяющего из детективного сериала, &quot;А как у вас организована работа с профилактикой заказных убийств?&quot;
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1 час.
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